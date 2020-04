La Bundesliga pronta a tornare, in Portogallo si riprenderà a fine maggio

C’è chi dice addio ufficialmente alla ripresa del proprio campionato di calcio, come la Francia o l’Olanda, e chi invece si avvicina a grandi passi vero un nuovo calcio d’inizio. E’ il caso della Germania, che aspetta il via libera dal proprio governo per ricominciare ad allenarsi in gruppo. Il sogno di riprendere la Bundesliga il 9 maggio è svanito proprio in queste ore, visto che appunto l’esecutivo di Angela Merkel non si è ancora espressa a riguardo, ma i club tedeschi sperano che una data possa venir fuori a breve, in questi giorni. In Portogallo, invece, il Ministro dell’Economia ha ufficializzato il ritorno della Serie A lusitano a fine maggio. Lo riporta gazzetta.it.