Krause: “Aspetto con ansia la gara contro la Fiorentina”

Il presidente del Parma Kyle Krause suona la carica tra i suoi in vista della partita contro la Fiorentina in programma domani alle 15. Il match si preannuncia delicato anche in virtù della posizione di classifica di entrambe le squadre. L’imprenditore statunitense, che oggi ha assistito all’allenamento dei crociati, ha affidato a Twitter i suoi pensieri:

Mi è piaciuto assistere all’allenamento di oggi insieme a mister D’Aversa. Aspetto con ansia di assistere alla partita di domani contro la Fiorentina.