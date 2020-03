Kolarov pessimista: “Ricominciare a maggio e finire a giugno? Impossibile”

Secondo Aleksandr Kolarov difficilmente la Serie A ripartirà a breve (le parole di Gravina): “Al momento nessuno pensa a tornare, il calcio non è la priorità per nessuno. Si parla di terminare la stagione il 30 giugno, ma non vedo come possa essere possibile, anche se a tutti piacerebbe tornare a giocare perché vorrebbe dire tornare alla normalità. Speriamo di cominciare a giocare la prima settimana di maggio come si dice, ma contando l’Europa League ci sono 17-18 partite da giocare nell’arco di due mesi. Fisicamente possiamo anche reggere, ma in questo momento sono pessimista” ha detto il terzino della Roma parlando ad un giornale serbo. LIROLA: “ALLENARSI IN CASA E’ DURA, IL CAMPIONATO…”