Kokorin torna a segnare e l’Aris Limassol lo celebra [VIDEO]

Aleksandr Kokorin, attaccante di proprietà della Fiorentina in prestito all'Aris Limassol, è andato a segno nella vittoria per 3-0 contro il Karmiotissa, nella ventiquattresima giornata della massima divisione cipriota. Una rete, la sesta stagionale per l'attaccante russo, celebrata così dalla società biancoverde sui social.