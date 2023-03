Kokorin non si ferma più: in rete anche nel poker all’AEK Larnaca

Kokorin ancora in gol

Un'altra rete per l'attaccante di proprietà della Fiorentina Aleksandr Kokorin con il suo Aris Limassol. Il centravanti russo ha aperto le danze nella sfida vinta, valevole per i playoff, dalla sua squadra per 4-0 contro l'AEK Larnaca. Ottimo il suo momento di forma, visto che già nella prima sfida di questo mini torneo finale aveva messo il suo zampino.