Kokorin di nuovo a segno, ma non basta: l’Aris Limassol perde in casa 2-1

Nuova rete per Aleksandr Kokorin con la maglia dell'Aris Limassol, una rete che però non basta alla formazione biancoverde per spuntarla contro l'AEK Larnaca. La squadra in cui gioca l'attaccante russo, infatti, è uscita sconfitta di misura dal match casalingo odierno. Dopo esser passata in svantaggio al 23', era arrivato il momentaneo pareggio siglato appunto da Kokorin, al 33'. Poi però la partita è stata decisa definitivamente nella ripresa, al 72', quando gli ospiti hanno fissato il risultato sul 2-1, strappando i tre punti agli avversari.