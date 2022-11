Kokorin ‘batte cinque’ ma non basta: l’Aris pareggia e viene scavalcato

Non sta andando male il russo nell'isola

Il campionato cipriota prosegue nonostante i Mondiali e Aleksandr Kokorin è sceso in campo con il suo Aris Limassol nello scontro diretto con la capolista Pafos: il russo in prestito dalla Fiorentina ha realizzato il rigore del momentaneo 2-1, quinto gol in campionato, ma la gara è finita 2-2, con l'Apollon che ne ha approfittato e ha scavalcato i cugini dell'Aris al secondo posto.