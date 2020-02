Koeman al Franchi per Fio-Ata? Ecco il motivo: voleva convincere un giocatore a vestirsi d’Orange

Vi ricordate che sugli spalti del Franchi, in occasione di Fiorentina-Atalanta, c’era Ronald Koeman, ex giocatore e CT della Nazionale olandese? No? Comprensibile, visto che nessun giocatore in campo avrebbe potuto essere collegato al tecnico degli Orange. De Roon era squalificato, Hateboer in panchina. Semplice turismo, si poteva ipotizzare. Niente affatto: Tuttomercatoweb svela che l’obiettivo di Koeman era quello di convincere Robin Gosens, tedesco ma con passaporto olandese, a diventare compagno di Van Dijk e De Ligt in Nazionale. Il numero 8 di Gasperini ha sempre ammesso di preferire il suo paese d’origine, ma la Germania dovrà svegliarsi, o rischia di perdere un grande esterno mancino.