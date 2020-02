Fiorentina-Atalanta, presenti al Franchi anche Pizarro e Spalletti

Tanti spettatoti d’eccezione sugli spalti del Franchi in occasione di Fiorentina-Atalanta, seduti in tribuna e inquadrati dalle telecamere di Sky Sport. David Pizarro è tornato a vedere la sua ex squadra, alla quale è molto legato. Accanto a lui, uno degli allenatori avuti dal Pek, ovvero Luciano Spalletti. Insieme al cileno e al tecnico (ancora sotto contratto con l’Inter), c’è anche Marco Tardelli. I 3 sono appena una fila sopra ad Antognoni e Dainelli. Da segnalare anche la presenze di Marco Di Vaio (responsabile scouting del Bologna) e Ronald Koeman (CT dell’Olanda).