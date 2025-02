Attenzione: Se non sei ancora registrato a MyFiorentina, le registrazioni effettuate in precedenza tramite InViola o VivaTicket non saranno valide. Sarà necessario registrarsi nuovamente su acffiorentina.com. Non perdere questa occasione! Registrati subito, richiedi il tuo omaggio e scopri tutte le opportunità che la Fiorentina ha pensato per i suoi tifosi. Grazie per essere sempre al nostro fianco!