Keep racism out: anche la Fiorentina contro il razzismo

La Lega Serie A e l’UNAR – Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della Presidenza del Consiglio dei Ministri – con una serie di iniziative dedicate alla XVII settimana d’azione contro il razzismo, organizzata ogni anno dall’UNAR e che si celebra quest’anno dal 21 al 27 marzo, promuovono Keep Racism Out, la prima campagna della Lega Serie A che si pone l’obiettivo di combattere ogni forma di discriminazione nel calcio.

Grazie al supporto e alla partecipazione dei 20 club associati – questo comunicato è stato pubblicato anche dal sito viola ufficiale -è iniziato molti mesi fa un percorso virtuoso che ha già visto la 1.a giornata di questo campionato dedicata all’iniziativa Keep Racism Out, l’organizzazione di un workshop nello scorso mese di dicembre e la creazione di una Commissione CSR permanente che ha identificato le linee d’azione per sradicare il razzismo dagli stadi.

La Lega Serie A dedicherà interamente alla campagna la 28.a giornata della Serie A TIM 2020/21, in programma il 19, 20 e 21 marzo prossimi. Per l’occasione è stato inoltre realizzato un video che sancisce la volontà precisa di un impegno condiviso: 20 calciatori, uno per ogni squadra, lanceranno un messaggio chiaro di inclusione e lotta al razzismo.

