Non passa la soddisfazione per la prima tripletta in carriera. Dusan Vlahovic ai social viola ha ribadito concetti già espressi al termine della vittoria contro il Benevento:

Ringrazio i miei compagni, mister società e tifosi che mi hanno eletto man of the match. Gol? Tripletta dedicata alla mia famiglia e ai tifosi.

