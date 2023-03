Juve, Pogba ancora fuori dai convocati: stavolta per motivi disciplinari

Nuovo grattacapo in casa Juventus. Appena rientrato dal lunghissimo infortunio, Paul Pogba ha pensato bene di presentarsi in ritardo alla convocazione pre Europa League. Ed è stato quindi escluso da Allegri dalla lista dei convocati per la gara contro il Friburgo, gara di andata degli Ottavi di finale allo Stadium. Continua dunque in modo a dir poco travagliato la stagione del centrocampista francese, uno dei più pagati della rosa bianconera (oltre 7 milioni) che in stagione ha giocato appena 35', con due spezzoni nelle ultime due uscite. Adesso arriva un altro stop, ma per motivi disciplinari.