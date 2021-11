Juve, l’indagine sulle plusvalenze preoccupa: “Rischi rilevanti”

Documenti della società bianconera confermano le preoccupazioni della dirigenza

"La Società è soggetta a una verifica ispettiva da parte della Consob" che espone la società "al rischio che ad esito della verifica ispettiva in corso la Consob adotti provvedimenti sfavorevoli per il Gruppo. (...) La Consob può avviare un procedimento amministrativo e nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere agli emittenti di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato. (...) Il verificarsi degli eventi oggetto di tale rischio, che è considerato di media probabilità di accadimento, potrebbe avere un impatto negativo rilevante sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo”. Dunque, la Juve “stima che il rischio abbia alta rilevanza"