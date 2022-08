Juve, infortunio per Szczesny: a rischio il match con la Fiorentina

Piove sul bagnato per la Juventus, sconfitta ieri pesantemente in amichevole dall'Atletico Madrid. Tra i grattacapi di Allegri anche l'infortunio riportato da Szczesny. Il portiere polacco ha rimediato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra. La prognosi parla di almeno 20 giorni di stop. Calendario alla mano, la presenza del portiere diventa dunque in dubbio per Fiorentina-Juventus del 3 settembre (quinta giornata di campionato). Al suo posto tra i pali potrebbe toccare a Mattia Perin.