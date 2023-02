Juve, il peggio deve arrivare? E c’è addirittura lo spettro retrocessione

Il -15 in classifica per il caso plusvalenze potrebbe essere solamente l'inizio dei guai per la Juventus. Secondo quanto racconta il Corriere dello Sport, la procura Federale è pronta a richiedere un'ulteriore stangata da 20 punti per la cosiddetta manovra stipendi. Inoltre, visto che il processo si terrà a maggio, non è da escludere lo scenario di una retrocessione per la Signora. La Juventus potrebbe infatti subire una penalità che la releghi al fondo della classifica.