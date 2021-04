Juve furiosa con McKennie, Arthur e Dybala: rischio pugno duro

Ha fatto molto parlare di sé il festino con assembramento e violazione delle norme anti-Covid a casa McKennie. Insieme a lui anche i compagni Dybala e Arthur, multati e sanzionati. Gazzetta.it parla di una Juve molto infastidita per l’accaduto, pronta anche a sanzionare pesantemente i tre giocatori. Ci sarà sicuramente una multa in arrivo, ma il rischio più pesante è la non convocazione per il derby di Torino. Una beffa ulteriore per la Joya, che sembrava pronto a rientrare dopo due mesi.