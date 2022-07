Juve, che tegola! Pogba potrebbe tornare nel 2023 (e saltare la Fiorentina)

Arrivato come un colpo clamoroso, Paul Pogba è stato costretto a fermarsi immediatamente all'inizio della sua seconda avventura. Quello che sembrava un innocuo dolorino rimediato in allenamento durante la tournée americana, si è rivelato in realtà una lesione al menisco laterale che necessita di intervento chirurgico. Un infortunio che ha costretto il polpo a far rientro in Europa per una visita ultraspecialistica per decidere il da farsi. Come spiega gazzetta.it, il francese e la Juve sono, di fatto, ad un bivio.