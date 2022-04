Juric su Belotti: “Gli credo ciecamente. E quando sta bene è un top”

Il club inizia a spazientirsi con l'attaccante, ma il tecnico lo difende: "E' generoso e onesto, sarei strafelice se rimanesse"

Rischia di non finire bene l'avventura di Andrea Belotti al Torino. Il suo contratto è in scadenza e il club granata aspetta ancora una risposta definitiva sul futuro. Una situazione che sembra aver irritato il presidente Cairo. Ma Ivan Juric sceglie ancora parole al miele per il suo centravanti, durante la conferenza stampa di vigilia del match contro il Milan. Queste le sue parole: