Juric: “Rigori? Esagerati entrambi, soddisfatto della prestazione. La polemica con Pradè…”

Le parole di Ivan Juric ai microfoni di Sky Sport:

Oggi i ragazzi sono stati grandissimi, la prestazione è stata ottima. A causa dei tanti problemi fisici stiamo attraversando un momento difficile. In ogni caso abbiamo fatto una partita seria, concedendo poco contro una squadra come la Fiorentina che ha grandissimi giocatori. Nel secondo tempo potevamo anche vincerla. Noi siamo aggressivi in tutte le zone di campo, ma in area di rigore chiedo lucidità. Sul penalty concesso abbiamo sbagliato anche se dal campo non mi sembrava rigore, così come anche il nostro. Polemiche con Pradè? Le sue parole sono state un complimento per me, ma non per i giocatori che abbiamo ceduto in estate. Per questo mi sono arrabbiato.