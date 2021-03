Juric: “Napoli? Troppo presto per parlare di futuro”

Ivan Juric si sta confermando come uno dei tecnici più richiesti nel panorama calcistico italiano. Il suo Verona gioca bene a calcio e soprattutto ottiene ottimi risultati (CLASSIFICA). Alla vigilia della sfida contro il Sassuolo di De Zerbi, il tecnico serbo ha avuto modo di commentare le voci che lo vedrebbero sulla panchina del Napoli a fine stagione:

Napoli? In questo momento è presto per parlare di futuro: la squadra non deve rilassarsi, deve restare sul pezzo per ottenere la salvezza e fare belle partite. Le danno fastidio le continue voci sul suo futuro? Leggo davvero poco o niente. A volte quando voglio alzare l’autostima leggo qualcosa (ride, ndr). In questa settimana non ho aperto la rassegna. Ho tra le mani una squadra che sta mostrando tante cose positive e altre che ancora non mi quadrano. Siamo molto concentrati su questo