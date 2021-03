Juric: “Un abisso tra le prime sette e le altre. La Fiorentina…”

Il commento di Ivan Juric in conferenza stampa sulle potenzialità della propria squadra. In particolare, se il Verona con qualche innesto potrebbe lottare con i top club in classifica:

Penso che ci sia un abisso tra le prime sette e le altre. A livello economico, di scelta di giocatori. Ci sono altre squadre, come Sassuolo e Fiorentina, che hanno potenzialità economiche alte, che non riescono a entrare in quel gruppo. Non siamo a quei livelli, non ci andiamo nemmeno vicino. Ciò non toglie che voglio il massimo

