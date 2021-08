Juric: “La Fiorentina ha giocato meglio e ha meritato”. Poi attacca ancora il club

L'analisi dell'allenatore granata

"Tante cose non sono andate bene stasera. Ci vuole altra fisicità, se perdi tanti contrasti diventa difficile. C'è tanto da lavorare, non è facile mettere tutto a posto, se tiro da una parte si scopre dall'altra. La Fiorentina ha giocato meglio e ha meritato. La mia analisi l'ho fatta, schietta e sincera, per essere minimamente competitivi e avere un senso ormai siamo in ritardo, poi non ci sono scuse né alibi. Rispetto a quanto detto ieri non è cambiato, sempre uguale. Se serve un rinforzo? Molti di più. Se prendi un allenatore come me cerchi di dargli giocatori di un certo tipo, non sono uno che chiede la luna. Abbiamo venduto Lyanco, che volevo vedere, e non arriva nessuno. Ci sono tante situazioni così".