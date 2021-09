Juric gongola: “Vittoria strameritata. Non abbiamo concesso nulla”

La gioia del tecnico croato. Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, per il Torino sono arrivate due vittorie condite da 5 gol fatti e zero subiti

Il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha commentato ai microfoni di DAZN la bella vittoria dei suoi in casa del Sassuolo . Per i granata quella di oggi è la seconda vittoria consecutiva dopo il 4-0 rifilato alla Salernitana:

"Oggi davvero una grande prestazione, non abbiamo concesso nulla ed abbiamo creato molto. Vittoria strameritata. Le occasioni sbagliate? Quando prendi palo o ci sono salvataggi sulla linea non posso rimproverare nulla ai miei. Un po’ di cattiveria forse potevamo averla, speriamo che nelle prossime occasioni ci bastino meno occasioni per fare gol"