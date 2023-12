Juric controcorrente: “No al monopolio Uefa. Mercato? Penso alla Fiorentina”

Dal coro di "no" che si sta alzando contro la Superlega, si smarca (in parte) Ivan Juric. Che, pure, non si schiera neanche del tutto a favore. Queste le sue parole oggi in conferenza stampa: "E' buono che non ci sia più il monopolio Fifa e Uefa. Non sono molto d'accordo con il loro calendario, ci sono tanti giocatori infortunati ed è un modo per avere più concorrenza. Ma non sono d'accordo sulla Superlega, un campionato che escluda il merito. Ma è giusto scuotere l'ambiente per cercare altre soluzioni per migliorare questo sport. Le grandi squadre giocano troppo, abbiamo tanti infortunati e questa cose non va bene con tante competizioni. Ma il calcio è affascinante, è sempre più bello".