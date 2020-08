Juric: “Contro la Fiorentina siamo stati sfortunati. Calcio post-Covid? Non mi piace”

Ivan Juric, allenatore dell’Hellas Verona, ha parlato in sala stampa alla vigilia dell’ultima gara di campionato contro il Genoa. Queste le sue dichiarazioni: “Quello post-Covid è un calcio diverso, non mi piace. Ma a livello economico è fondamentale. Quindi sono d’accordo sulla prosecuzione. Noi abbiamo fatto comunque molto bene, magari non ai nostri livelli pre-Covid, ma come le altre squadre. La squadra ha avuto un po’ di sfortuna contro Sassuolo, Fiorentina e Torino. Ma era giusto giocare”.