Juric avvisa i suoi: “Sarebbe grave farsi distrarre dalla Coppa Italia”

Mercoledì 1 febbraio al Franchi si giocherà Fiorentina-Torino , quarti di finale di Coppa Italia in gara secca. In casa granata il tecnico Ivan Juric , alla vigilia della gara di campionato con l'Empoli, ha messo in guardia i suoi:

"Se temi che la partita di Coppa possa essere una distrazione? Sarebbe grave. Siamo in una fase di campionato apertissima, abbiamo una partita contro l’Empoli che abbiamo affrontato all’andata in una partita che mi brucia ancora. Sono stati due punti persi per la prestazione fatta. Ci dobbiamo concentrare per domani. Poi ci caricheremo bene, ma domani è importante fare bene e dare continuità ai risultati, che è importantissimo", le parole evidenziate da ToroNews.