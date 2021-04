Joaquin come Ibra, l’ex viola si dà al cinema. Interpreterà… se stesso

La notizia che Zlatan Ibrahimovic avrà una parte nel prossimo film di Asterix e Obelix (interpreterà il personaggio Antivirus) ha trovato molto spazio – forse anche troppo – sui media italiani negli ultimi giorni. Ma intanto dalla Spagna arriva qualcosa di analogo che riguarda Joaquin, pure lui ancora in attività nel Betis ormai alla soglia dei 40 anni. Ebbene come riporta ABC Sevilla, l’ex viola sarà presto protagonista al cinema nel film “Heroes de Barrio”. A differenza di Ibra, però, Joaquin non interpreterà un personaggio di fantasia ma bensì se stesso all’interno di una storia in cui un padre riesce a riconciliarsi con la figlia facendole incontrare il suo idolo calcistico. Che l’ex Fiorentina si stia preparando il terreno per il post ritiro?

–Tello rivela: “Con Joaquin parliamo spesso di Fiorentina”

–I ricordi di Salah: “Alla Fiorentina tutti pazzi per Joaquin”