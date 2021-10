Jeda: “Vlahovic? C’è un problema tattico. Sottil come Ribery”

L'ex attaccante del Cagliari: "Sottil è un predestinato, ma deve convincersi dei suoi mezzi e fare il salto di qualità"

L'ex attaccante del Cagliari Jeda ha parlato a Lady Radio a due giorni dalla sfida dei sardi al Franchi, in primis su Vlahovic: "La Fiorentina deve risolvere la questione legata al contratto. Ma secondo me c'è anche un problema tattico, Vlahovic non ha le caratteristiche per giocare da solo come centravanti in un 4-3-3, spalle alla porta. Lo vedrei meglio con un partner vicino che gli permetterebbe di avere più spazi".