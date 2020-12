Javi Martinez ci riprova: “Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo, non importa dove”

Il Bayern Monaco è di scena questa sera in Champions League, e Javi Martinez, rimasto in Baviera nonostante molte voci di mercato nei mesi estivi, ha parlato ai media in conferenza stampa, ammettendo a un certo punto la voglia di cambiare aria in futuro:

Mi piacerebbe provare qualcosa di nuovo, non importa dove, ma dopo essere stato molto bene al Bayern mi piacerebbe fare una nuova esperienza prima di chiudere la carriera.

Un altro giocatore in là con gli anni, che di sicuro desterebbe molte perplessità nel caso in cui arrivasse a Firenze. Intanto il mercato di gennaio si avvicina, e per Pradè potrebbe essere l’ultimo (LEGGI).