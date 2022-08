Jans: “Inaccettabili i petardi, ma condanno anche i nostri tifosi”

Al termine di Twente-Fiorentina 0-0, il tecnico degli olandesi Ron Jans ha parlato così in conferenza stampa dell'eliminazione della sua squadra per mano dei viola:

"E' stata una partita particolare, con due ottimi portieri che sono stati i migliori in campo. Davvero era una partita tosta, con tante occasioni da una parte e dall'altra, noi di più ma alcune di loro clamorose. Poi negli ultimi secondi il grande intervento di Terracciano ci nega la possibilità di passare il turno. Abbiamo sperato nella qualificazione ma i rimpianti sono per l'andata, non per oggi. Abbiamo giocato come volevamo, abbiamo gestito bene l'emozioni ma nel finale ci siamo fatti prendere dalla frenesia con lanci lunghi che hanno favorito la difesa. Non è stato giusto il lancio di bicchieri dei nostri tifosi alla panchina della Fiorentina, ma è veramente inaccettabile il lancio di due petardi da parte dei tifosi viola. Mi hanno emozionato gli applausi del nostro pubblico seppur dopo una sconfitta, la Fiorentina è davvero un'ottima squadra".