Jacobelli: “Ai viola serviva una guida come Ribery. Servirà tempo per vederlo al 100%”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il direttore di Tuttosport Xavier Jacobelli ha parlato anche del viola Franck Ribery: "Ha lavorato benissimo, non vede l'ora di misurarsi contro Ronaldo. Dipenderà dalle sue condizioni. Arrivando per ultimo, servirà tempo per vederlo al 100%. Alla Fiorentina serve avere una guida così esperta".