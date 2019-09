Di Livio: “Bello vedere Chiesa ancora a Firenze. Alla Juve sarebbe stato fondamentale”

Angelo Di Livio, doppio ex della sfida in programma sabato prossimo al Franchi tra Fiorentina e Juventus, ha rilasciato un’intervista a tuttojuve. A seguire vi proponiamo un estratto con i passaggi più interessanti: “Per la Juventus è sempre difficile andare a giocare al Franchi. Questo, poi, è un periodo particolare per affrontare la Fiorentina: ha cambiato proprietà, ha zero punti in classifica e i bianconeri dovranno andare a Firenze sapendo che ci sarà da battagliare tantissimo per ottenere la terza vittoria di fila.

La Fiorentina ha fatto un mercato improntato sull’acquisto dei giovani, poi è logico che ha cercato di acquisire anche esperienza con gli arrivi di Boateng e Ribery. E’ una squadra che si deve costruire e dovrà esser bravo Montella a farlo, la Juventus è una sfida ostica. Chiesa alla Juve? Federico è un giocatore che sta bene da tutte le parti, per la Juve sarebbe stato fondamentale a sinistra. Ma, a mio parere, è molto bello che un giocatore così possa rimanere alla Fiorentina non come bandiera bensì come un input importante di Commisso nei confronti dei tifosi”. E INTANTO COMMISSO INCARICA PRADE’ DI RINNOVARE IL CONTRATTO DI CHIESA…