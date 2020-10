Italiano: “Contento dell’ultima partita, specie per Nzola. Abbiamo saputo reagire”

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, è tornato sul pareggio contro la Fiorentina nella conferenza di vigilia in vista della gara col Parma:

Siamo contenti dell’ultima prestazione in cui abbiamo saputo reagire a un doppio svantaggio. Abbiamo carattere anche a livello mentale. Nzola? Entra facilmente in condizione, è arrivato in ritardo perché si è allenato da solo ed era fuori condizione. Fa presto a mettere minuti nelle gambe, a farsi trovare pronto. Sono contento di come è entrato con la Fiorentina e di quello che ha saputo creare. Sarà un’arma in più per noi, mi auguro che si confermi questo per tutto il campionato.