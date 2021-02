Italiano: “Agudelo da esterno non rendeva. Futuro? Penso allo Spezia”

Vincenzo Italiano, tecnico rivelazione di questa Serie A, è intervenuto a TMW Radio. Fra i temi toccati dall’allenatore, accostato fra le altre alla Fiorentina come possibile successore di Prandelli, anche il suo futuro e la posizione in campo dell’ex viola Agudelo.

Agudelo è un esterno ma non stava rendendo al 100%. Lo abbiamo sfruttato in mezzo all’area quando ne abbiamo avuto bisogno. Il mio futuro? Penso a portare a termine questa stagione. Vedremo i programmi della nuova proprietà. Adesso sono concentrato sullo Spezia, non immagino quello che accadrà.