Italia Under 21, altro pari in nove uomini: qualificazione in bilico

Altro pareggio e altra gara chiusa in nove uomini per l’Italia agli Europei Under 21. Gli Azzurrini di Paolo Nicolato hanno pareggiato per 0-0 con la Spagna. Nel finale espulsi Scamacca e Rovella. La qualificazione alla fase finale si deciderà all’ultima giornata, con l’Italia che sarà costretta a vincere contro la Slovenia padrona di casa; con questo risultato gli Azzurrini sarebbero sicuri del passaggio del turno, in caso contrario le sorti azzurre dipenderebbero dal risultato di Spagna-Repubblica Ceca. La classifica del girone: Spagna 4, Repubblica Ceca e Italia 2, Slovenia 1.

