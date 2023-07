Italia Under 19: domani si gioca per la storia. Dentro anche un baby viola

Domani al National Stadium di Ta’ Qali (Malta), calcio d'inizio alle 21.00, l'Italia Under 19 gioca per la storia contro il Portogallo.

Domani al National Stadium di Ta' Qali (Malta), calcio d'inizio alle 21.00, l'Italia Under 19 gioca per la storia contro i pari età del Portogallo. Gli azzurri, infatti, affronteranno nell'atto finale degli europei i portoghesi, e tra i giocatori a disposizione del tecnico Alberto Bollini è presente anche un gigliato: l'esterno Michael Kayode. Ecco intanto le dichiarazioni del tecnico azzurro alla vigilia del match.