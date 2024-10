Italia U19 K.O. contro il Galles. In campo due giovani viola

Una partita rocambolesca quella andata in scena al Valentino Mazzola. L'Italia U19 va sotto 1-0 dopo 39 minuti. Dopo 3 minuti dall'inizio della seconda frazione di gioco arriva il pareggio azzurro, il Galles però impiega solamente 4 minuti per tornare nuovamente in vantaggio. I ragazzi del C.T. Bollini però non ci stanno tra il 55' e il 57' trovano prima il pareggio con Cassa e dopo il gol che li porta nuovamente in vantaggio. Partita al sicuro? No, all'84' il Galles trova il gol del pareggio e in pieno recupero trova la rete del K.O. e del definitivo 4-3.