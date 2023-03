Italia, manca la punta? Mancini pesca… in Argentina (un ex obiettivo viola)

Sono previste nei prossimi giorni le convocazioni di Roberto Mancini per le prossime gare dell'Italia di qualificazione a Euro 2024 (contro Inghilterra il 23 marzo e Malta il 26 marzo). Ma stanno già emergendo delle indiscrezioni piuttosto clamorose sulle novità che in testa il Ct azzurro. A cui non è mai mancata la fantasia e che stavolta andrà a pescare persino in Argentina per provare a colmare l'emergenza centravanti che attanaglia il nostro calcio. Mancini sarebbe pronto a convocare Mateo Retegui, punta classe 1999 che gioca nel Tigre in prestito dal Boca Juniors. Il giocatore è nato e cresciuto in Argentina ma ha anche il passaporto italiano e rientra dunque negli "azzurrabili". Curiosamente Retegui fu seguito anche dalla Fiorentina qualche anno fa quando era considerato una promessa, poi ha fatto fatica ad imporsi fino all'approdo al Tigre dello scorso anno dove è esploso.