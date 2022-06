Italia, i convocati di Mancini per la Nations League: c’è un viola

Italia, i convocati di Roberto Mancini per le sfide di Nations League: al via la rivoluzione. C'è anche un giocatore della Fiorentina

Una vera e propria rivoluzione quella di Roberto Mancini in vista della sfida di Nations League con la Germania in programma sabato. Oltre a Chiellini, hanno lasciato il ritiro azzurro anche Bernardeschi, Emerson Palmieri, Insigne, Jorginho e Verratti. Al gruppo si sono aggregati giocatori che non erano stati inseriti nell'elenco iniziale. Presente anche Cristiano Biraghi della Fiorentina.