Italia Femminile, Europeo da dimenticare. K.o. col Belgio ed eliminata

C'era solo un risultato a disposizione, ma arriva una sconfitta dolorosa per l'Italia Femminile che torna a casa

Finisce nel peggiore dei modi l'Europeo dell'Italia Femminile di Milenia Bertolini. Dopo il 5-1 subito con la Francia e il pareggio per 1-1 con l'Islanda, le ragazze azzurre avevano un solo risultato contro il Belgio per andare avanti. Anche stasera però è arrivata una sconfitta (per 1-0) e il percorso nella competizione si interrompe ai gironi.