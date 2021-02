Italia Femminile a pioggia su Israele, Sabatino: “Il Franchi porta bene”

Queste le parole, rilasciate alla Rai, dell’attaccante della Fiorentina Daniela Sabatino dopo la roboante vittoria della Nazionale femminile contro Israele:

Sono molto contenta per questa qualificazione, la volevamo fortemente, adesso dovrò mettere in difficoltà il c.t. per essere chiamata in vista della fase finale in Inghilterra. D’altronde agli Europei vogliamo fare più che bene. Sono felice per i due gol, anche perché li ho segnati al Franchi, uno stadio che porta sempre bene a questa Nazionale.