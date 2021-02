Qual. Euro femm. – Italia-Israele LIVE dal Franchi: Sabatino in panchina

L’Artemio Franchi di Firenze ospita un’altra serata a forti tinte azzurre. La Nazionale Femminile sfida Israele (fischio d’inizio 17:30) nello stadio dove quasi tre anni fa festeggiò la qualificazione al Mondiale francese. L’obiettivo è vincere e conquistare il pass per l’Europeo che si terrà nell’estate del 2022 in Inghilterra. Le due calciatrici della Fiorentina convocate (il portiere Katja Schroffenegger e l’attaccante Daniela Sabatino) non fanno parte della formazione titolare scelta dal Ct Milena Bertolini: (4-3-3) – Giuliani; Bergamaschi, Gama, Salvai, Bartoli; Cernoia, Rosucci, Giugliano; Giacinti, Girelli, Bonansea.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE SU NUMERICALCIO