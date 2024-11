Italia che disastro sugli stadi. Numeri negativi contro gli altri paesi europei

La situazione degli stadi in Italia non accenna a migliorare. Sono tanti i problemi che le società italiane si trovano a dover fronteggiare per la costruzione di un nuovo impianto. Un'analisi pubblicata dal Resto Del Carlino è eloquente. Gli stadi del bel paese hanno in media un'età di 61 anni. Negli ultimi 10 anni sono stati costruiti 153 stadi in Europa, e solo 3 in Italia. Anche se ci sono alcuni progetti di costruzione o di restyling (come il Franchi), per la precisione 14, in fase di avvio. Questi progetti avranno dei costi di 3 miliardi di Euro, e che genererebbero un impatto sul PIL di 5 miliardi