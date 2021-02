Simone Inzaghi ha analizzato ai microfoni di Sky Sport il crollo dei biancocelesti al cospetto del Bayern Monaco in Champions League:

Abbiamo sentito mentalmente la gara, giocavamo contro i campioni del mondo, siamo scesi in campo troppo contratti. Su quattro reti subite 3 ce le siamo fatte da soli. Ci servirà per il nostro percorso di crescita, per determinate partite non siamo ancora pronti.