Qui Udinese, Deulofeu e un altra pedina recuperabili per la Fiorentina

Dopo l’imprevisto stop che gli ha impedito di essere convocato per la gara del Tardini, Gerard Deulofeu si era detto sicuro di tornare presto. Ce la sta mettendo tutta per recuperare, tanto che anche oggi, giorno libero per la squadra, ha fatto capolino allo stadio per proseguire nel lavoro personalizzato che lo aiuterà a smaltire l’infiammazione al ginocchio. La situazione è in via di miglioramento, ma ovviamente va monitorata giorno per giorno, si legge su Udineseblog.

Dovrebbe poter recuperare in vista della Fiorentina anche Samir per il quale, dopo il fastidio muscolare accusato nel riscaldamento pre Parma-Udinese, gli accertamenti effettuati ieri hanno escluso lesioni. Domani la squadra si ritroverà al Bruseschi per una doppia seduta.