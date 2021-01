Inter, massiccio turnover in Coppa Italia: almeno sei novità contro la Fiorentina

Mercoledì Fiorentina e Inter si sfideranno negli ottavi di Coppa Italia [CLICCA]. Per i nerazzurri, reduci dal pari dell’Olimpico contro la Roma, la partita con i viola è quasi un intralcio nella marcia di avvicinamento al big match con la Juventus. Nonostante l’obbligo di non uscire così presto dall’unica altra competizione rimasta oltre al campionato, Antonio Conte farà ampio turnover. In difesa spazio a Ranocchia e Kolarov, a centrocampo invece ci sarà Sensi con Gagliardini e Perisic, in attacco ecco Alexis Sanchez. Possibile occasione anche per Eriksen. A riposo, tra gli altri, Lukaku e Barella. Tra i pali Radu può rilevare Handanovic, ma non è scontato.

