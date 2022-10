Inter, Lukaku verso il rientro: in panchina contro la Fiorentina?

Buone notizie in casa Inter. Come scrive, infatti, Sportmediaset, salvo sorprese, Romelu Lukaku questa settimana tornerà ad allenarsi in gruppo dopo essersi infortunato in allenamento il 28 agosto. Sabato dovrebbe a disposizione di Simone Inzaghi per la partita contro la Fiorentina al Franchi alle 20.45. Nelle prossime ore l'attaccante belga si sottoporrà a nuovi accertamenti - esami strumentali per valutare la situazione dei flessori e test atletici per testare lo stato di forma fisico - che serviranno a dare il via libera. Il piano, al netto di nuovi stop, è quello di portarlo in panchina a Firenze per concedergli qualche minuto in vista del match di Champions contro il Viktoria Plzen.