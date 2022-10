Inter, Inzaghi sorride. Buone notizie dall’infermeria in vista della Fiorentina

Correa ha lavorato ancora con il gruppo e domani sarà tra i convocati per il lunch match con la Salernitana, ma la notizia migliore resta il recupero quasi completo di Romelu Lukaku: il centravanti belga continua il lavoro personalizzato ma la prossima settimana – dopo esami specifici – tornerà in gruppo. L’obiettivo del tecnico è di averlo a disposizione per la trasferta di Firenze di sabato prossimo: in panchina, chiaro, ma con una autonomia sufficiente magari per poter dare un contributo nell’ultimo quarto d’ora. Ma, intanto, la squadra è concentrata sulla Salernitana, dove sarà vietato sbagliare per non rischiare di perdere ulteriore terreno dalla testa della classifica.