Inter, Handanovic: “Non so giudicare la stagione, queste finali pesano troppo”

Crescita Inter - "Con le vittorie aumenta l'autostima, via via che le ottieni. Tutto è andato come se fosse nella norma".

Futuro - "Ancora non so niente, siamo qui per alzare trofei e per riportare l'Inter dove merita di essere. Dal 2004 quando sono arrivato in Italia sono sempre stato un professionista. Ho avuto colleghi e persone da cui imparare e ogni anno sono cresciuto, negli ultimi anche personalmente".